朝陽科大深耕越南學子有成！該校配合新南向政策辦理國際產學合作專班到今年恰好15年，迄今越南畢業校友已逾400人，本屆專班畢業生幾乎全部都要留在台灣工作，是該校辦學成果的最直接見證。該校近日成立越南校友會，期盼能團結廣大海外校友力量，攜手共進。

朝陽科大校長鄭道明表示，為配合新南向政策，朝陽科大自2007年起與越南河內經營與工藝大學、越南外國語大學合作雙聯學制，並開設國際產學合作專班，包括休閒事業管理系、行銷與流通管理系、工業工程與管理系及應用化學系等，預計今年秋季班在學越南生人數將逾600人。他表示，迄今越南畢業校友已逾400人，期盼透過越南校友會的成立，維繫校友與母校之間的鏈結，促進台越學術、經貿及文化等多元發展。

目前朝陽科技大學在籍越南生約有360人，值得一提的是，近日行銷與流通管理系的新南向國際產學合作專班舉辦畢業典禮，本屆31位越南畢業生幾乎全部要留在台灣工作；其中有15位是產學合作廠商留任，其餘同學也都打算留台工作。學生表示，目前台灣大缺工，越南學生就業有相對優勢；且台灣薪資普遍比越南高，越南生大多透過產業實習，已適應台灣的工作環境，因此留任度高。

越南校友會首任會長陳國慶是朝陽科大企業管理系校友，目前任職越南國家航空公司Vietnam Airlines。他表示，越南學生在台灣學習期間，受到朝陽師長悉心照顧，大家都希望畢業之後能盡一己之力，回饋母校。目前越南校友會主要以河內為據點，未來將逐步拓展至胡志明市及其他地區，希望串聯更多越南校友，成為朝陽力量在海外的延伸。