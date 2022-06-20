民進黨新竹市長林智堅將轉戰桃園，國民黨則推出前行政院長張善政，桃園市長選戰戰況激烈。國民黨政策會副執行長孫大千今（20）日點出，這場桃園選戰，張善政和林智堅都輸不得，因為他們兩人的背後，分別有著國民黨主席朱立倫和桃園市長鄭文燦，這兩人都有著「不能輸」的壓力，否則對於2024總統大選會影響非常大。

孫大千今在廣播節目《POP搶先爆》中提到，桃園其實有一定的「在地情結」，因為桃園是很講究人情味的城市，現在藍綠兩黨的選將，都要認真處理和面對「地方勢力反彈」的問題，而「在地力量」是選舉中關鍵的少數，「不可能靠它贏，但少了它可能就輸了」，對於張善政和林智堅來說，雙方的輔選陣營都是要「彌平地方裂痕、拉近距離」。

孫大千接著分析，在林智堅和張善政的背後，分別有著鄭文燦和朱立倫，這兩人都有著「不能輸」的壓力。孫大千認為，民進黨內部還有派系問題，有些派系是希望鄭文燦輸的，「若鄭文燦輸了，對2024那些派系來說就沒有威脅了」，所以他們現在看的不只是2022九合一選舉，而是2024總統大選，「唯有拿到大位的人才有整塊大餅，才能拿到所有的資源」。

國民黨則是比較不一樣，孫大千點出他們和民進黨的差別，就是「沒有2024總統大選」，孫大千坦言，「2024至少國民黨勝算沒有那麼高」，所以對國民黨的人來說，要看的是2022九合一選舉能不能贏，因為關係到議員和立委，因此他們會全力輔選張善政，若是張善政贏了，2024再回去選就會輕鬆很多。