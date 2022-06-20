尼得科超眾（6230）首季因業外認損，陷入虧損，不過，隨著昆山封廠過後、系統廠努力拉貨，6月營收仍可保持年增，尼得科超眾樂看，第二季表現可望優於首季，另在缺料、台幣升值、銅等原物料價格走揚等負面因素相繼消失後，對全年展望也偏樂觀，認為「理論上今年會比去年好」。

尼得科超眾20日召開股東會，由於時值昆山封廠過後，市場好奇封廠對尼得科超眾4、5月營收為何不減反增？對此，尼得科超眾解釋，營收入帳和工廠產出時間原本就有落差，再加上今年貨運不順，貨物在海上飄的時間拉長，到歐美倉庫的時間原先的6至8周延長到9到10周，然隨著先前在海上飄的貨品相繼到貨，正好彌補4月停工的產出差額。

至於大陸封控的影響會否遞延到今年6、7月再發生嗎？對此，尼得科超眾也表示，銷往歐美的海外出貨佔比僅二成多，自5月復工以來，產能加速開出，遞延的影響已慢慢被消化，利空未必會發生。

展望第二季，尼得科超眾指出，因系統廠努力拉貨，去年第四季營收表現還不錯，相形之下，今年第一季的營收表現僅平平，第二季以目前來看「還不錯」，第二季有可能會比第一季好一些。