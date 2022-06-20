立法院副院長蔡其昌20日至筏子溪畔視察，針對新竹市長林智堅任滿後，被民進黨提名空降選桃園市，會否擔心重演藍營風暴？蔡其昌強調，林智堅新竹市長任內規畫市政的魄力、執行力都好，提名他接棒鄭文燦，是對兩個城市的肯定。

蔡其昌與立委張廖萬堅合力向中央爭取8000萬元經費，將筏子溪畔堤防設施打造成更加友善的場域打造，上午邀集經濟部水利署第三河川局局長張稚煇、台中市議員林祈烽、陳淑華、張耀中、何文海等人，和市府水利局官員前往會勘，希望將筏子溪畔，從原本生硬的堤防設施打造成更加友善的水岸城市場域，提供鄉親晨晚散步休憩活動，也可欣賞河道自然景觀，達到育教於樂的功能。

談到林智堅將空降桃園，是否憂心重演藍營張善政空降產生的黨內風暴？蔡其昌強調，兩黨的主要結構不一樣，林智堅本身非常優秀，希望他能將對新竹市政的魄力、執行力，以同樣的力道延續到桃園市政上。

蔡其昌說，中央這些年對桃園大力支持，有大建設、大進步，因此要找到一個非常有能力、跟中央關係非常好的市長人選，林智堅就肩負這個任務；這是對新竹市的肯定、也是對桃園市民負責任的作法，是對兩個城市的肯定，讓林延續鄭的建設與政績，把桃園市再大步往前推進。