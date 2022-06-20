「反光鏡菩薩」張秀雄9年來跑遍北台灣，擦拭路邊反光鏡，累計至少擦了19萬片，近日有網友發文表示張秀雄已過世，親友則證實，張秀雄在6月初逝世，享壽78歲。

網友20日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文哀悼，「大家知道這個反光鏡阿北嗎？這位人間菩薩，前些日子已經去做菩薩了，感謝您擦亮每面鏡子讓用路人行車安全，祝您一路好走。」

許多網友也紛紛留言致謝，「謝謝阿伯辛苦了」、「謝謝阿伯，功德無量，阿彌陀佛」、「阿北！謝謝您照亮每條路！」、「台灣最美的景象，祝阿北一路好走」、「謝謝阿伯，來生當富豪享福」、「人間菩薩，隨佛祖修行了」、「謝謝活菩薩，您一路好走」。

張秀雄過去從事建築業，退休後目睹車禍情景，常在山路邊看見有人插香、燒金紙的痕跡，立志擦遍各級道路反光鏡。張秀雄每天清晨4點起床，騎著機車穿梭大街小巷，甚至到偏遠山路，擦拭反光鏡的足跡遍布北台灣。

直到2015年，張秀雄才被發現默默行善，一夕間受到矚目，更被譽為「反光鏡菩薩」。張秀雄曾說，當自己看到鏡子髒髒的，就想趕快擦拭，看看自己的心能不能像這面反光鏡一樣乾淨，「當有一天要離開人間時，也走得比較自在。」

根據《ETtoday》報導，張秀雄的外甥女在6日發文表示，姨丈一輩子都如此善良在做好事，一早卻接到姨丈過世的消息，「您已經真的去做菩薩了，就這樣離開我們了…一路好走我最敬重的姨丈」。