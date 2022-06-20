54歲女星伊能靜育有一子小哈利（庾恩利）、一女小米粒，外型仍保養得宜，是演藝圈著名的美魔女，近日她出差到美國紐約，拍了一支Vlog影片，54歲的外型和膚質都不輸時下美少女，令人眼睛一亮。

伊能靜昨（19日）晚間在小紅書透露解封後一直沒有出門，待在家裡陪伴女兒和老公秦昊，由於工作需求得飛一趟紐約，她當天身穿一身白，配戴一副墨鏡，一個人抵達機場，感到很有新鮮感，吃完一碗好吃的擔擔麵後，她到香港轉機，簡單點了起司、拼盤、水果和薄荷茶，就飛到美國紐約。

結束漫長的飛行後，伊能靜沒有馬上回到酒店休息，而是逛逛紐約市區以及當地的夜市，巧遇穿著清涼的辣妹也不吝嗇地讚美。逛完夜市後，伊能靜回到紐約時代廣場附近的酒店，開箱這間豪華的香閨，她邊拍邊介紹房間內的小設計及提供的零食、酒水，形容這裏是「麻雀雖小五臟俱全」；最後她坐在陽台吹晚風、欣賞豪華的紐約夜景，不忘對著一旁的鏡頭燦笑，54歲的臉蛋保養得宜，看不出歲月的痕跡，一頭烏黑亮麗的秀髮更是濃密，狀態絕佳。

伊能靜獨自下榻紐約高級酒店，一人坐在陽台吹晚風，除了心情愜意，也笑得像少女。（圖／小紅書@伊能靜）

伊能靜拍下紐約的夜市和夜景。（圖／小紅書@伊能靜）

據悉，伊能靜這趟紐約行跟小哈利有關，小哈利是Theirsverse的藝術總監，近年不斷曝光藝術作品和相關訪問，伊能靜以行動力挺寶貝兒子，特地千里迢迢地飛到紐約參加活動。