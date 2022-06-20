立委張廖萬堅（左二起）陪同立法院副院長蔡其昌前往筏子溪畔會勘，強調幾經協調後，筏子溪東海橋至知高橋段，已完成大部分的徵收事宜。（蔡其昌服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市筏子溪東海橋至知高橋間之間水岸總長度2945公尺，將投入7900萬元進行改善工程，預計明年底完成。（蔡其昌服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

立法院副院長蔡其昌20日與與立委張廖萬堅邀集第三河川局、台中市政府水利局人員會勘視察筏子溪畔，宣布已向中央爭取8000萬元經費，改善生硬的堤防設施，打造更友善的水岸場域，預計明年底完成。

蔡其昌與張廖萬堅上午邀集經濟部水利署第三河川局局長張稚煇、台中市議員林祈烽、陳淑華、張耀中、何文海等人，和市府水利局官員前往會勘，希望改造筏子溪畔更為友善的水岸場域，提供居民晨晚散步休憩活動，也可欣賞河道自然景觀，達到育教於樂的功能。

蔡其昌表示，過去林佳龍市長任內，開啟整治計畫，增加地景地標及水岸廊道，這次再爭取8000萬元經費整建，也感謝張廖萬堅委員先前爭取了近13億的經費完成土地徵收，讓整治計畫能夠延續。

蔡其昌強調，台中所有的河川流域都應有更完整的規畫、利用，若有幸擔任市長，將啟動整體流域整治及水環境營造，加強防洪排水的功能，也會進行沿岸堤防的土地徵收、鄰近土地的都市計畫，打造台中成為水岸城市，增加全齡化的運動場地。

張廖萬堅表示，筏子溪的整治已有十多年，林佳龍市長任內打造了「Taichung」主視覺Logo，讓大家開始思考沿線是否可進行相關整治，要進行東海橋至知高橋的整建時，大家才發現這裡有部分區段沒有被徵收；經過我們協調後分為三年，去年已全部徵收完畢；西屯八張犁至大雅的區段，有些地界的問題還在努力。筏子溪東海橋至知高橋段，已完成大部分的徵收事宜，希望水利署盡快進行整治工程，讓民眾能夠有一個有休閒育樂功能的環境。

三河局長張稚煇表示，此次計畫總經費為新台幣7900萬元，將進行筏子溪東海橋至知高橋間總長度為2945公尺（即東海橋上游側25公尺處至知高橋下游側25公尺處），流域改善面積約21公頃、堤頂步道改善2330公尺、灘地（坡面）綠化植栽約1萬4566平方公尺、賞鳥亭3處、設置無障礙坡道3處、老舊階梯改善一式；工程期約360日曆天，預計於明年12月完成。