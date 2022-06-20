為推動租金補貼政策，內政部政務次長花敬群20日率營建署及地政司，拜會9大仲介品牌公司，達成合作協助宣傳「300億元中央擴大租金補貼」方案共識，各仲介公司對此有利租賃雙方的好政策均表示全力支持。

房仲公司將於各仲介店頭張貼海報、協助民眾上網申請、鼓勵房東支持等具體作為，同時善盡企業社會責任，內政部對此表達感謝。

內政部表示，6月8日已與相關社福團體、仲介公會、租服公會於圓桌會議上充分討論及交流意見，大家都全力支持行銷宣傳。特別是全國主要仲介公司，包含永慶、東森、台灣、信義、住商、太平洋、中信、21世紀、群義房屋等，預計全國應該有數千家仲介店頭會一起響應，協助提供諮詢與服務。

300億租金補貼線上申請期間自7月1日上午9時至8月31日下午5時，不便上網申請的民眾，除民政及社政系統外，也可多加利用鄰近的仲介店頭尋求協助，相關資訊可至內政部不動產資訊平台「300億元擴大租金補貼專區」。