台灣本田國產跨界休旅車HR-V第二代新車6月18日發表，首周新增訂購超過500張，大幅超過預期，台灣本田20日宣布，HR-V入門的S+勁化版今年6～8月車輛配額已售罄，而頂規的Prestige尊榮版更是要等待至今年10月才可交車。台灣本田表示，已積極協調零件及屏東工廠的生產調配，盼能提前增量交車。

台灣本田指出，全新HR-V以全面進化的車格，歐系跑旅車斜背式設計元素注入，增添跨界時尚與動感兼具的視覺感受；本田獨具一格的MM思想（Man Maximum Machine Minimum）空間理念，加上多功能座椅模式設定，創造超越同級的車室空間，Prestige尊榮版更搭載感應式啟閉電動尾門附離開自動關閉等配備，提升使用便利性。動力系統透過新世代節能引擎與專用CVT變速箱，創造出平均每公升17.0公里的節能油耗。再輔以完整的Honda SENSING主被動安全系統，提供駕駛與乘客更全方位的LEVEL 2安全防護，全面升級新車戰力。