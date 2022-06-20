師父領進門，修行在個人。享譽國際的小提琴家黃俊文，有賞識他的小提琴家鄭京和，也有三位恩師，包括啟蒙老師王麗雯，在美就讀茱莉亞音樂院期間的姜孝（Hyo Kang）與李宜濠，黃俊文表示，「老師們除了讓我愛上演奏小提琴，也讓我學會如何當自己的老師。」

黃俊文表示，王麗雯是讓他愛上音樂、喜歡演奏小提琴的老師，「對7歲的我而言，喜歡演奏比任何事情都重要。當時只要我每周功課都有符合要求，她給我的獎品不是貼紙，而是一本二重奏樂譜，只要完成進度，就可以和老師合奏一曲二重奏，這對我來說是最好的獎品，也是最大的鼓勵。」

黃俊文說，是王麗雯細心且循序漸進的安排，令他真正愛上小提琴，從不覺得拉琴是苦差事，讓他永遠記得。

另一位老師姜孝是傳奇名師迪蕾的學生和助教。姜孝的學生還包括小提琴家夏漢、張莎拉、李宜濠等人；此外，李宜濠也是姜孝的助教。

黃俊文表示，他剛讀茱莉亞音樂院先修班時，姜孝帶給他新啟發，「老師常常問我很多問題，他不會直接說怎麼演奏是好或不好，而是用問句打開我的腦袋，例如：你覺得呢？還有沒有更好的拉法，要不要試試看？」

黃俊文說，他一開始不太習慣，總還會想跟老師要「正確答案」，「但老師的訓練方法，讓我練習成為自己的老師，這是一件很重要的事，永遠受用，因為畢業之後，一切就要靠自己，自己當自己的老師。」