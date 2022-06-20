中職啦啦隊「樂天女孩」成員孟潔擁有高人氣，她在運動實境節目《全明星運動會》中擔任藍隊女經理，常在節目中展現溫暖、貼心的面貌，擄獲大批粉絲的支持。日前才秀出賣力熱舞被誇腰線太絕的她，今(20日)又大破尺度辣曬比基尼全身照，一轉到背面更見絕美「蜜桃臀」大方見客，罕見美景令上萬名網友狂噴鼻血。

孟潔近日前往澎湖旅遊，曬出一系列泳裝美照並寫道：「拍完直接暈船了~漂亮的景都來不及看，直接睡在船上～～（第四張我看起來也太黑」，愛漂亮的本性顯露之餘，還是透露出她玩得相當盡興的好心情：「好好玩的帆船體驗，還有新鮮的海鮮晚餐，來澎湖找」。

只見在體驗搭帆船時，孟潔身穿水藍色花樣的比基尼，背對著鏡頭露出蜜桃俏臀，渾圓S曲線襯托出小蠻腰的纖細姿態，加上孟潔轉頭露出的甜美笑容，畫面震撼度讓人看了血脈賁張；此外，孟潔上週曾秀出她抖胸熱舞的影片，電暈一大票粉絲，這組辣照則完美展露了她的背殺春光。

孟潔解放肉色蜜桃俏臀引網友暴動，但她對自己不夠顯白略為不滿。（圖／取自孟潔IG）

美圖曝光後，不僅眾多網友陷入瘋狂，還釣出一群「藍勾勾」好友，紛紛讚不絕口地留言，蔡尚樺直呼：「太辣噴鼻血」、楊曉帆：「太過分了」，樂天女孩紫庭也驚呼：「確定耶~要這麼暈」；粉絲們則狂讚：「我看妳就暈了」、「第一張直接戀愛啦，這藍色很迷人」、「看到你也好暈~」、「這太厲害了」、「這屁屁犯規」、「我們也要暈船了 」、「孟潔好辣喔~我也感覺自己暈船了」、「我要失血過多了」、「好大的突破（性感）」，4小時破2.7萬讚。