彰化3兄弟老大20日往生，傍晚彰化縣長王惠美到和美殯儀慰問老二。（吳敏菁攝）

彰化3兄弟瘦到「皮包骨」，17日送醫搶救。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化和美鎮好修里葉家3兄弟，竟三餐不繼，瘦到皮包骨，還餓到彌留狀態，17日4小時內3輛救護車接連送醫搶救，老大在20日中午，已因敗血症引發多重器官衰竭離世。

這起社會悲歌掀起震驚，各界善款湧至，都想幫忙，不少人也質疑怎麼都沒有救助，富足台灣竟活生生看著「餓死」悲劇發生？救助系統倒底出了甚麼問題？

彰化縣長王惠美由社會處長王蘭心等人陪同前往和美鎮立殯儀館慰問家屬並致贈慰問金，指示社會處務必要協助後續相關協助。

面對王惠美的關心，葉老二表示因為不想麻煩別人，所以之前都沒向外尋求協助，陪同慰問的鄰居柯振杯議員及當地里長都表示大家都未苛待三兄弟，主因是未接獲求援。

目前和美葉姓三兄弟中，老三因為視障被列為低收入戶，其他兩位並沒有提出低收入戶申請，縣府在得知消息後，立刻提供相關協助，老大因肺炎不幸往生，老三的部分，也詢問過老二的意見，同意等到他出院後，將他轉介到社福機構安置；老二的部分也會等到他身體休養好後，輔導他找工作，讓他自力更生。

社會處表示，將持續協助兩兄弟做最妥善的安置與照顧，也拜託鄉親，縣府有1957 關懷專線，有任何需要幫助的都可以撥打，１８日彰化縣政府社會處也公布「彰化縣社會救助專戶」註明匯款指定救助「和美3兄弟」，目收到98筆捐款，累計34萬多元；直接捐款到老三的帳戶，據了解也有近百萬元。

王惠美表示，這件悲劇的發生，足見社會安全網仍有檢討的必要，未來會責成縣府團隊記取經驗，防止類似事件再發生。