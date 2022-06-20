哥倫比亞前叛軍成員裴卓今天贏得總統大選，成為哥國首位左翼總統，使國家走上由右轉左的全新道路，但他任職後的拉美外交及毒品政策，恐使哥國與長年盟友美國間產生緊張。

紐約時報報導，哥國總統大選至今晚已計算逾99%選票，現年62歲的裴卓（Gustavo Petro）拿下逾50%選票，他的競選對手耶南德茲（Rodolfo Hernandez）得票率為47%多。

哥國保守右派領袖執政數十年後，許多選民對貧窮及不平等問題感到不滿，裴卓的勝選令他們為之振奮。他承諾擴大社會計畫，對富人徵稅，並擺脫他認為經濟過度依賴化石燃料的情況。

但裴卓的勝選也使哥國邁向充滿高度不確定性的道路，哥國是拉丁美洲人口第3大國，面臨加劇的貧窮及暴力問題，致使湧向美國邊境的哥國民眾人數創下紀錄。

哥國也面臨境內亞馬遜雨林大量遭到砍伐，以及民眾對重要民主機構不信任加劇等問題。前者是對抗氣候變遷的重要緩衝，後者已成拉美區域趨勢。

由於哥國的歷史情況，裴卓的勝選別具意義。哥國政府曾與前左翼暴力叛亂組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）交戰數十年，而FARC已於2016年與政府簽署和平協議並繳械，為更廣泛政治對話開啟空間。

裴卓曾是哥國另一個游擊隊團體M-19的成員，該團體在1990年解散轉型成為政黨，幫助改寫哥國憲法。裴卓最終成為哥國反對派強有力的領袖，以譴責侵害人權及貪腐著稱。

紐約時報指出，他的勝選也可能對哥美關係構成考驗。哥國是美國在拉美的最堅實盟友，傳統上已成為華府的拉美政策基石。

但裴卓批評美國反毒戰爭方法失敗，稱美國過度聚焦於掃除古柯鹼原料古柯作物，並說美國在鄉村發展及其他措施方面建樹不夠。

裴卓已表明，他擁護某種形式的毒品合法化，將與美國針對一項既有貿易協議重新談判以更有利哥國人民，他也將與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的威權政府重新建立關係。這些措施可能造成與美國的衝突。

裴卓今年稍早受訪時表示，他相信自己能與美國總統拜登的政府合作良好，他與美國的關係將聚焦共同對抗氣候變遷，尤其是阻止亞馬遜雨林所受急劇侵蝕。

華盛頓郵報指出，美國長年來視哥倫比亞為拉美區域最重要及穩定盟友，拜登形容哥國是拉美南半球的民主「基石」。現在部分人士擔心，裴卓就任總統將導致兩國長期合作關係出現緊張，尤其是兩國打擊毒品貿易的措施。

但華府智庫美洲國家對話組織（Inter-American Dialogue）研究員希福特（Michael Shifter）預測，裴卓擔任總統期間將擺出「許多政治姿態」，但對美國的實際敵意將會很少，就像墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）那樣。