美股今年來因各種利空因素走跌，令去年強強滾的「股票首度公開發行」（IPO）市場急冷。雖然已有逾300家公司做好上市準備，等市場回穩後就上市，但專家認為目前誰也不知道市場何時能穩定下來。

據Dealogic資料，今年初迄17日止透過傳統IPO上市的公司僅47家，較去年同期180家大跌74％，籌資規模也從去年同期約700億美元銳減至46億美元。顯示上市家數大減同時，IPO規模也大縮水。

目前規模逾1億美元的大型IPO案大部分暫停下來，只有少數公司無懼IPO市場現況而準備上市。

像總部位於加拿大的礦商Ivanhoe Electric準備24日上市，若發行價為預估區間頂端，可望籌資1.8億美元。

投資公司General Atlantic資本市場部主管科欽（Justin Kotzin）說，去年包括科技與醫療健保等企業踴躍上市而主導IPO市場，但現在這些產業卻沒有規模可觀的IPO案。他悲觀預期IPO市場到明年也不會回溫。

其實迄10日止，近320家公司的IPO案已得到美國證交會（SEC）批准，只要企業願意，隨時可以上市。

但通膨與衰退等憂慮，加上那斯達克與標準普爾500等指數先後陷入熊市，讓準備上市的企業不敢輕舉妄動，使今年來IPO市場急冷。專家指出只有股市走勢穩定，企業才會願意上市。

勤業眾信（Deloitte）美國IPO服務部共同負責人丹尼爾斯（Barrett Daniels）說，目前他沒看到有公司正準備在未來一、兩個月內上市。

現在只有規模大而獲利或快出現獲利的優質公司，敢在目前市況低迷時上市。

像生活雜貨外送平台Instacart，和英特爾旗下自動駕駛車公司Mobileye等對上市有信心。專家認為只有這些企業成功上市，IPO市場的熱度才可能回升。