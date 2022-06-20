雖說愛情從來沒有道理可言，但也是講究先來後到的，有些人遇到個性合拍的對象，但對方早已結婚、組建了家庭，也只能黯然退場，再繼續糾纏也沒什麼好下場。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，即便再愛，也不可能為了第三者而離婚，千萬別因為他們而犯傻、想不開。

▍TOP3 雙子座

雙子座是好奇寶寶，喜歡研究各種新鮮的事物，加上口條好、反應快，所以異性緣絕佳，即便婚後，雙子座也相當隨意灑脫，一些涉世未深的異性很容易被他們的機智吸引而心生愛慕，雙子座也不懂得避嫌，持續保持曖昧不清的感情關係。

但千萬別心存僥倖，以為雙子座會為了你而離婚，雙子座只是一時對你感到好奇而已，事情孰輕孰重他們心裡有數，一切以大局為重。

▍TOP2 天秤座

天秤座個性溫和、沒脾氣，是出了名的「老好人」，加上他們善於交際，也很會說話，即便結婚了，許多人依舊會被天秤座溫文儒雅的談吐所吸引，忍不住與他們親近。

然而對於主動送上門的感情，天秤座即便不知所措，也不會明確給予答覆，因為他們的選擇困難症讓他們變得優柔寡斷，不斷瞻前顧後、衡量你與家庭的價值，等到你心灰意冷，天秤座也不會做出最後選擇。

▍TOP1 射手座

射手座玩性重、不喜束縛，愛情對於他們來說並沒有比自由來得可貴，所以射手座的愛情來得快去得也快。即便結婚了，他們也不會為了你而離婚，對射手座而言，你只是他們的一個玩伴，畢竟家裡的妻子他們都可以放任自由了，更何況多一個你？在射手座的觀念裡，感情都是你情我願的事情，從來沒想過離婚後再回頭娶你。