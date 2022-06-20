逆轉人生看這次！威力彩頭獎5.7億元獎號出爐 21:092022/06/20 中時新聞網 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎5.7億元開獎號碼出爐。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩威力彩連槓15期，今（20）日晚間開獎，頭獎若是一注獨得，獎金上看5.7億元！ 台彩20日開出111000049期威力彩獎號，第一區號碼由小到大排序為03、04、11、17、19、26，第二區05。 #實際中獎獎號以台彩官網公布為準# 快來對獎！頭獎5.3億威力彩獎號出爐 大樂透1億頭獎台北大同一注獨得！百萬獎項剩32組 韓國219億大樂透50人中獎! 網友：50人都被雷擊？ #威力彩 #5.7億 #頭獎 #彩券行 #台彩開獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Epson連6年獲德國紅點設計大獎 04:102022/05/10 產業．科技 財神爺降臨台北、南投埔里！威力彩9.5億元頭獎2注開出 22:012022/04/25 財經 大樂透頭獎1億元獎落新北市！11位幸運兒中百萬紅包 22:422022/05/24 財經 連14槓 威力彩頭獎上看5.3億 17:082022/06/15 財經 威力彩14年來送出590億頭獎彩金 明頭獎上看5.3億元 17:332022/06/15 財經 獲獎無數 安本標準基金 投資實力創佳績 04:102022/04/28 產業特刊 大樂透14日頭獎未開出 端午節加碼百萬元獎項剩20組 23:052022/06/14 財經 威力彩頭獎獎號開出 4.5億獎落誰家？ 20:592022/06/06 財經 大樂透頭獎2.8億元1注獨得 獎落北市文山區 22:272022/05/17 財經 大樂透7日頭獎未開出 端午節加碼百萬元獎項剩26組次期續開 03:412022/06/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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