台彩威力彩連槓15期，今（20）日晚間開獎，頭獎若是一注獨得，獎金上看5.7億元！

台彩20日開出111000049期威力彩獎號，第一區號碼由小到大排序為03、04、11、17、19、26，第二區05。

#實際中獎獎號以台彩官網公布為準#

快來對獎！頭獎5.3億威力彩獎號出爐
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