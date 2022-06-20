據新華社報導，大陸中共中央近日印發了《中國共產黨政治協商工作條例》，並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行。通知指出，《條例》堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持和加強黨對政治協商工作的領導，提高政治協商工作科學化制度化規範化水準，是做好政治協商工作的基本遵循。

而制定該《條例》，對於堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，鞏固和發展愛國統一戰線，具有重要意義。

該通知中要求，各級黨委（黨組）要加強對《條例》實施的組織領導，準確把握政治協商的定位，通過黨領導下的政治協商工作的制度體系和工作機制，確保政治協商正確的政治方向，提升政治協商效能，把黨中央關於政治協商工作的方針政策和決策部署落到實處。

此外，還要堅持圍繞中心、服務大局，通過政治協商求同存異、聚同化異，在根本問題、重大問題上統一認識，把各方面力量緊密團結在黨的周圍，推動形成全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的強大合力。各地區各部門在執行《條例》中的重要情況和建議，要及時報告黨中央。