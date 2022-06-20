大陸商務部國際貿易經濟合作研究院今（20日）發布《跨國公司在中國：全球供應鏈重塑中的再選擇》報告指出，近年來，中國製造業低成本競爭優勢有所弱化，但是，中國在勞動生產率、數位化轉型、基礎設施、市場規模等方面的高性價比優勢日漸凸顯，中國在供應鏈綜合效能、創新應用場景、開放型經濟體制等方面將形成供應鏈競爭新優勢，對跨國公司投資中國仍具有較強吸引力。

第一財經報導指出，該報告資料顯示，2016~2020年中國製造業月工資年均增長率為9.84％，既高於美國（3.77％）、日本（0.75％）、 韓國（1.60％）等發達國家，也高於越南（4.54％）、印度（1.47％）等發展中國家。從絕對數來看，2020年，美、韓、日等發達國家製造業月均工資分別為中國的4.8、3.8和2.6倍，越南、印度等發展中國家製造業月均工資僅為中國的1／3、1／5。

報告認為，隨著全球供應鏈加速調整，中國作為全球供應鏈區域中心之一，在全球供應鏈體系中的位置和作用也將發生一定變化，成本價格低、大規模生產等傳統優勢可能會被削弱，但產業配套完整、市場空間巨大、勞動生產效率較高等核心供應鏈競爭優勢仍然明顯。

中國製造業增加值連續12年位居全球第一，2021年，中國製造業增加值佔全球比重由2010年的18.2％大幅提升至30 ％，接近美（16％） 、德（7.4％）、日（5.2％ ）三國之和，在全球佔有絕對優勢，印度、越南等其他國家在短期內無法超越。

中國製造業供應鏈配套完善。中國擁有41個工業大類、207個中類、666個小類，是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，一旦供應鏈遭到破壞，可以在較短的時間內自主修復和恢復。

世界各國對中國供應鏈高度依賴。麥肯錫全球研究院報告顯示，全球186個國家和地區中，第一大出口目的地是中國的有33個，第一大進口來源地是中國的為65個。中國工業製成品出口規模占全球比重也持續提升，在2020年達到19.5％，明顯高於美國（5.0％）、德國（9.6％）和日本（4.5％）等製造業大國。

報告指出，中國製造業供應鏈配套完善。中國擁有41個工業大類、207個中類、666個小類，是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，一旦供應鏈遭到破壞，可以在較短的時間內自主修復和恢復。