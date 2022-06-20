彰化縣政府傳統工藝「偶頭製作」保存者徐柄垣於今（20）日辭世，享壽88歲。徐柄垣的雕刻技藝，歷經傳統、金光、電視，甚至跨足到電影，為台灣極具代表性的偶頭雕刻師。文化部長李永得聞訊表達哀悼，並表示將頒發褒揚狀予以表揚，感念徐柄垣藝師精湛的偶頭製作工藝及藝術成就，帶領台灣布袋戲偶界走向新的潮流。

徐柄垣生於1935年，約1952年起開始追隨父親徐析森及兄長學習雕刻技藝，尤以父親帶給他的影響最大。他在1958年協助父親雕製布袋戲電影《西遊記》的木偶，以及1963年黃俊雄的三尺三大木偶。

1966年，徐柄垣協助父親為葉明龍在台視製作的新型木偶戲設計眼、嘴會動的戲偶。這些寶貴經驗的累積，為他日後設計《雲州大儒俠史艷文》系列的活眼、活嘴的動態布袋戲打下基礎。

隨著布袋戲劇情發展的戲偶需求，以及知名演師如鍾任壁、黃秋藤、黃順仁、許王、廖英啟、洪連生等人為求戲偶品質，也紛紛向徐柄垣下訂單，從1970年代開始至2000年，打造過無數的亮眼之作。

徐柄垣藝師1970年代創立「巧成真木偶之家」，在霹靂布袋戲系列中的作品，出自他手的幾乎為當期的一線角色，如「葉小釵」、「亂世狂刀」、「非凡公子」、「青陽子」、「神鶴佐木」、「劍君十二恨」、「神秘女郎」、「玉天璣」、「瀟湘子」、「魔魁」、「創世者」、「莫召奴」等。

此外，由於其戲偶品質精良，而且偶型俊美上鏡，在當時常被挑選為要角。不難想見徐柄垣藝師作品數量之多，幾乎囊括當時在無線電視台的影視布袋戲。