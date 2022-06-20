台積電今（20）日股價最低下殺至495元，在美國FED強力升息下，導致機構型投資人將資金由台積電撤出，轉至美國公債，甚至有專業投資機構悲觀估算，台積電EPS 29.97元，股價將回檔至269元。有網友分析直言，「現在最好的方法是散戶和政府都不要買台積電，讓台積電股價直接腰斬，讓外資提不了款，不要傻傻讓外資提款」，引發討論。

以兩年期美國公債殖利率由3.14%往上至3.67%來說，該專業投資機構分別在台積電樂觀、悲觀EPS情況之下換算股價，即台積電現金殖利率達到與公債殖利率同等吸引力情況，製作敏感性分析。

樂觀情況是台積電EPS 34.92元，公債殖利率維持目前3.14%水平，則台積電股價回檔至367元。悲觀情況是台積電EPS 29.97元，公債殖利率上升至約3.67%水平，則台積電股價回檔至269元。預估隨美國兩年期公債殖利率上升，台積電股價需回檔至269至367元的區間內。

這個消息一出，立刻引爆PTT網友討論，有鄉民更說，現在台積電幾乎佔了外資持股台股市值的一半，因此「最好的方法是散戶和政府都不要買台積電，讓台積電股價直接腰斬，讓外資提不了款，不要傻傻讓外資提款」。

許多網友也紛紛留言，「現在給外資狗咬狗囉」、「GG腰斬，小股就是腰斬再腰斬」、「外資vs散戶」、「台積電就留給外資互砍吧」、「GG還不夠慘，等Q4出現衰退再來撿，會有更低點」。

而該專業投資機構分析，若以台積電目前權重為28.0417%，推估後續台積電價格變動影響大盤指數，則台股加權指數恐回測14703至13553左右。但由於FED升息的大方向不變，且美債和台積電股價的連動關係，因此對於中長線仍看得很保守。