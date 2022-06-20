皇樓調理包金蒜銀蘿燉牛腩。（義大皇家酒店提供）

西式調理包。（義大皇家酒店提供）

日式風味調理包。（義大皇家酒店提供）

受到疫情影響，民眾多以宅食為主，不過在家料理需要備料、變化菜色，加上烹調所需時間，對上班族來說容易成為另種負擔，飯店業者因應後疫情飲食習慣的改變，除了推陳出新的經濟餐盒與現煮外帶餐點外，再推冷凍即時料理包，透過網路下單宅配到府，簡單復熱後即可嚐鮮，天天像在星級飯店吃大餐，高雄義大皇家酒店自6月20日起開啟線上購物雲端商機，主廚們化身自煮救星，將粵式、西式、日式廿款招牌菜製成料理包，包括米其林級餐廳才吃得到的瑤柱雪蛤海皇翅、金蒜銀蘿燉牛腩、冰糖醬鵝翅等高檔粵菜，還有鰻魚炊飯、玉子燒等闔家共享的日本國民美食，或道地義式風味燉飯、千層麵與西式經典紅酒燉牛頰肉等，官網線上購物單筆消費滿2500元還有免運費的優惠。

高雄義大皇家酒店皇樓中餐廳、柳町日本料理、義大利餐廳、星亞自助餐廳及牛排屋鐵板燒等主題餐廳，為了讓民眾隨時享受星級人氣餐點，即日起推出冷凍料理包，粵式餐點由米其林級行政總主廚林凱與皇樓中餐廳團隊設計共八款菜餚，包括頂級餐點「瑤柱雪蛤海皇翅」、色香味俱全的私房菜「私廚慢火煮牛腩煲」，適合2-3人共享，另外還有選用美國Prime等級牛小排與蘿蔔等蔬果熬煮出清甜爽口的「金蒜銀蘿燉牛腩」，復熱後加入冬粉，還能變化出另番滋味；「海鮮燴飯」選用泰國香米呈現粒粒分明口感，老母雞、金華火腿熬煮的上湯，加上頂級干貝、蝦仁、蟹肉等豐富海鮮食材料理，主婦們無須備料烹調，輕鬆享受這道星級美味。另外還有招牌港點，包括「金銀蒜蒸鮮排骨」，排骨滑口、加上芋頭及生蒜熟蒜融合的濃郁香氣，以及可口又具飽足感的「珍珠糯米雞(4粒)」，與特製醬汁滷至透徹的「冰糖醬鵝翅(4支)」及滿滿膠質的「豉汁蒸鳳爪」。

柳町日本料理餐廳一口氣推出五款御膳級料理，用來自產地彰化的新鮮河鰻做成的「手工彰化鰻魚雙燒炊飯」，鰻魚有蒲燒及白燒口味，搭配Q香圓糯米，足足4-6人大份量，在家就能享受道地職人料理；「屏東合鴨胸肉舒肥煮」是特選屏東合鴨胸肉，以傳統懷石料理手法處理烹調，香煎後加入和式醬汁再蒸，粉紅色澤的鴨肉鮮嫩有彈性，搭配生菜沙拉也很對味；而日本紅味噌做成的「美國牛肉紅味噌燉煮」，牛肉軟嫩還有多種蔬菜自然香甜，十分下飯；「日本什錦野菜燉煮」有香菇、綠竹筍、紅蘿蔔、百頁豆腐、日本南瓜、小芋頭，昆布高湯充滿著濃厚日式風味；除此之外，日本國民美食「手工起士玉子燒」也做成料理包，濃厚的日本餐食在家飄香。

喜愛在家也有西式餐廳儀式感的，則有套餐必備的「奶油蛤蠣巧達湯(3包)」、「南瓜蔬菜濃湯(3包)」二款湯品，義大利籍主廚法比歐也將招牌家鄉味包括「義式風味烤豬肉燉飯」、「牛肉千層麵」、「蔬菜燉羊肩肉」做成料理包，另有軟嫩帶筋牛頰肉做成的「紅酒燉牛肉」與「牛肉麵」二款西式經典料理，以新鮮食材製成，無添加物，讓個人或是家庭都能方便又安心品嘗，自6月20日起於義大皇家酒店官網訂購，單一地址寄送運費225元，當次購物滿2500元享單一地址免運費優惠。