文化部長李永得訪歐之旅到法國！今（20）日參訪法國參議院，受到參議院友台小組主席李察（Alain Richard）熱情接待，雙方暢談台灣議題，並親自導覽參議院。

李永得及李察就台法間文化交流、高等教育、學術研究、疫情及國際形勢等議題，進行充分討論及意見交流。李察表示，自己作為參議院友台小組成員，一定聆聽台灣心聲，並予以盡力協助。

李永得指出，法國在國際上以崇尚自由的民族性著稱，而台灣則是華人世界中，學術最自由、創作最自由的國家。正因兩國皆擁有極度自由的思想及環境，相信「台法雙方一定能建立百分之百的信任關係」，在教育、文化等面向擴大合作，分享彼此的價值。

李察也對於台灣國際形勢表達關心，他提到，在面對全球化轉型的此刻，各國開始意識到，在經濟上過度倚賴安全與穩定性都不值得信賴的國家，將存在極高風險，「台灣必將以優異的整體表現，擴大對國際的影響力，並進而帶動全球經濟的發展」。

李永得也提到，期待2024年巴黎奧運，能有機會將台灣藝術創作帶至法國，並與法國有共製共創的可能。