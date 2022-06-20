20日續在新竹縣立體育館進行的總冠軍賽G2，同樣吸引7200名觀眾擠爆全場，可惜今天攻城獅無法重演G1逆轉奇蹟，因為台北富邦勇士靠著辛特力33分、18籃板，「野獸」林志傑也拿19分、10籃板，最後以102比81痛宰地主攻城獅，也把總冠軍賽戰績扳成1平，接著G3在22日回台北和平館舉行。

比賽開始形成互有領先，不過富邦率先打破8比8平手僵局，一波10比0猛攻拉開，儘管隨後攻城獅也靠田浩、高國豪三分球追上，富邦也有賴廷恩與蔡文誠投進三分外線，打完首節，富邦28比20領先，光在首節，富邦投進5顆三分球。

富邦次節開始就打出11比4小高潮，轉眼取得39比24領先，打到上半場還剩8分鐘，宋宇軒重摔造成手傷退場，接著換朱雲豪被辛巴打臉，上半場還剩4分20秒，布魯斯巫獅被吹違反運動精神犯規，富邦趁亂擴大領先到24分之多。

甚至上半場還剩3分21秒，攻城獅換成高國豪受傷倒地，他疑似切入時遭到蔡文誠頂到腰部受傷，蔡文誠馬上補上三分球，富邦62比35大幅領先，上半場結束，富邦仍以62比41領先，辛特力半場15分、10籃板，林志傑也拿11分。

攻城獅下半場就打出10比4攻勢，可是第3節還剩7分26秒，攻城獅換高國豪被吹違反運動精神犯規，富邦也靠林志傑、辛特力兩人火力重新拉開，完全不給攻城獅前役同樣的追上機會，布魯斯巫獅更在此節還剩1分57秒被吹技術犯規。

因為布魯斯巫獅上半場曾被吹違反運動精神犯規，等於U加T換來奪權驅逐出場，讓攻城獅士氣更加重挫，打完前3節，富邦92比67領先；來到末節，攻城獅乾脆派出全本土應戰，畢竟場上勝負早已沒有懸念，無奈提前接受落敗現實。