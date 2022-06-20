隨著各國陸續開放邊境管制，國際觀光旅客再度湧現，加速全球航空業復甦。國際航空運輸協會（IATA）預期今年全球航空業虧損縮小至97億美元，明年可望恢復獲利。

IATA年會20日在卡達首都多哈舉行，而該協會也在會中發表最新航空業前景。回顧去年10月IATA曾預期今年全球航空業虧損116億美元，如今預期虧損縮小至97億美元，與去年修正後的421億美元虧損相比大幅減少。