2022溫布頓草地網球錦標賽會外賽展開，台灣好手吳東霖、莊吉生昨天先後登場，先出賽的吳東霖可惜4比6、4比6不敵阿根廷選手歐利佛（Renzo Olivo），莊吉生雖然遇到一些考驗，仍以6比2、3比6、6比2收下勝利，繼續為會內賽資格努力。

33歲、本周世界排名第263莊吉生，已經在草地球場備戰溫網3周，會外賽首輪迎戰20歲、世界排名第210的奧地利選手米索利奇（Flip Misolic），首盤莊吉生在第3、5兩局接連破了對手發球局，以不錯的氣勢展開，雖然第二盤被米索利奇搶下，決勝第三盤開局莊吉生連保帶破取得3比0領先局數，該盤尾聲雖錯過了2個賽末點，經過1小時42分鐘對抗，莊吉生仍拿下雙方首次交手的勝利。

目前世界排名第194的吳東霖，面對世界第191名的歐利佛，是雙方生涯首次在ATP巡迴賽賽事過招，也是憑著排名補進會外賽資格的吳東霖，首次在草地大滿貫出賽，整場比賽歐利佛發出5次雙發失誤比吳東霖多，但一發得分率86％優於吳東霖的64％，致勝球也是歐利佛28比17佔上風，非受迫性失誤吳東霖21記也比對手多了4次，歷時1小時18分鐘結束溫網會外賽首戰。

本屆溫布頓單打台灣已經確定男子好手曾俊欣進入男單128籤會內賽，雙打姊妹檔詹詠然、詹皓晴在排名考量下，先各自發展仍是機會較好、能排進種子，因此姊姊詹詠然女雙搭澳洲絲托索（Samantha Stosur），妹妹詹皓晴配日本青山修子；謝淑薇的妹妹謝語倢和印尼古莫雅（Beatrice Gumulya）合作，目前在遞補順序排第16順位。