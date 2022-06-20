承載港人回憶的香港「珍寶海鮮舫」，因未能找到新的經營者，加上牌照到期，上周二(14日)啟航離港。珍寶海鮮舫上周六(18日)下午行駛至南海西沙群島附近水域時，因遇上風浪致船身入水傾側，負責航程的拖船公司嘗試救援未成，珍寶海鮮舫昨(19日)入水沉沒，一去不返。

香港仔飲食集團聲明表示，珍寶海鮮舫上周六行駛至南中國海西沙群島附近水域時，遇上風浪意外，昨全面入水翻轉。事件中沒有船員受傷，由於事發地點水深超過1千公尺，打撈工程非常困難。

集團表示，對珍寶海鮮舫的意外感到難過不捨，現正向拖船公司進一步了解事故詳情。另強調根據規定，珍寶海鮮舫在離港前已聘請專業海事工程人員，詳細檢查船身和加上圍板，並得到一切所需批文進行本次航行。

據了解，位於香港南區深灣的珍寶海鮮舫建於1950年代，其後商人王老吉集資擴建，曾於1971年發生大火，釀成34死42傷；而後「賭王」何鴻燊及新世界發展創辦人鄭裕彤聯合買下業權，並斥資3000萬港元重建，於1976年落成現在的珍寶海鮮舫。

海鮮舫建成後，成為多部電影的取景場地，包括經典港產片《食神》、《無間道2》，已逝武打明星李小龍主演的《龍爭虎鬥》也曾在船上取景。

根據香港天文台上周六下午4時30分發出的華南海域天氣報告，一股偏南氣流當時正影響華南沿岸海域，香港鄰近海域、香港以南、沙堤以南、海南島東南沿岸及北部灣以南吹強風；海南島東南沿岸吹南風4至5級，間中6級；局部地區有驟雨及雷暴，海有中至大浪。