存在感刷好刷滿！有名人妻在臉書抱怨婆婆「誇張行徑」，她提到和老公在過馬路時，會被婆婆擠開，然後看見婆婆勾著老公的手，吃飯時也會看到婆婆對著老公傻笑，甚至她懷孕要生的時候，婆婆竟然也要一起做門診手術，還要求一起坐月子；網友一見也懷疑原PO婆婆是不是有「戀子情節」。

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」投稿，她表示和老公結婚後，婆婆會跟她玩「綠茶遊戲」，她先舉首例「在和老公過馬路時，婆婆會把她擠走，勾住老公的手」，還有在吃飯的時候，婆婆會看著老公「傻笑」；她還提到由於自己有和老公一起開店，婆婆卻要求提供店裡監視器的權限，「想看『兒子』在做什麼」，對此，她向老公反應，卻被回覆「媽媽很單純不會這樣」。

不過讓人妻最不滿是婚後不到一年，她懷孕要生的時，婆婆硬是要和她同一天做門診手術，甚至還要和她一起坐月子，讓她崩潰的呼喊「是自己計較太多，還是婆婆真的太過誇張了！」。

人妻抱怨婆婆時常介入自己與老公的生活，甚至懷孕要升之前，婆婆還提出要一起做門診手術與坐月子。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「我的婆婆怎麼那麼綠茶？」、「超級誇張！妳婆婆肯定有病」、「這婆婆真是病的不輕」、「戀子情節？」、「婆婆在演哪一齣？」、「一起做月子也太奇葩了吧」、「真的在刷存在感」、「嗯？老蚌生珠？」、「離不開兒子的媽」。