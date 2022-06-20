空中極限運動讓人們透過不同視角俯瞰所生長的土地，追求刺激感的同時，也將一望無際的大自然景觀盡收眼底。近期巴西傳出驚險一瞬間的意外，一名飛行傘老手特里茲（Yanis Teriz）在過程中遇到傘翼斷裂，當場從762公尺高空急速下墜，過程全被拍了下來，讓人看了替他捏把冷汗。

特里茲（Yanis Teriz）在過程中遇到傘翼斷裂，當場從762公尺高空急速下墜。

英國《太陽報》（The Sun）19日報導，從事飛行傘運動已達10年資歷的35歲飛行員特里茲（Yanis Teriz），日前在巴西聖保羅州的伊塔蒂巴（Itatiba）附近起飛。鏡頭捕捉到他升空不久，整座傘翼無預警斷成2截，整個人失控的從2500英呎（約762公尺）高空急速下墜，只見畫面任由操縱繩隨風擺盪，繩子還一度與坐袋纏繞，不過經驗老到的他憑著臨危不亂的反應，一步步化險為夷，最後成功解開繩索，重新調整了傘座才保住一命。

事後特里茲接受採訪時還心有餘悸，說道「我飛了這麼多次，這是我離死亡最近的一次…」

還稱如果沒有即時解開打結的操縱繩，可能現在就不會站在這裡。「這次經驗讓我上了一課，放心，我不會因此卻步，已經準備好下一趟飛行!」