爭議網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，以搞怪和無厘頭的風格爆紅，甚至還轉戰當AV男優，謎片出道作品《華根初上》成績不俗，流量曾大到讓平台當機；後來拍第2部片也斬獲160多萬元。本月9日他的第3部謎片上架，主題改編自黑幫電影《艋舺》，找來成人女優「娃娃」翁雨澄擔任女主角、網紅吃屎哥出任導演；然而片中的內容涉及綑綁性侵，恐觸犯《散布猥褻物罪》，針對鄧佳華是否會被抓去坐牢？AV導演圤智雨做出了分析。

鄧佳華去(2021)年以藝名「真田弦一華」進軍AV界，出道作《華根初上》不但有話題也有流量；近日他的第3部作品《猛假》上架，劇情融合經典黑道電影元素，更找來台灣AV女優「娃娃」翁雨澄出演，娃娃有172公分的身高及傲人好身材，在台灣成人片界頗獲好評，而她在《猛假》中的演出，有被囚禁和用鐵鍊吊起來，再遭鄧佳華性侵得逞的橋段，過激的內容恐已觸犯刑法《散布猥褻物罪》。

圤智雨認為只要在沒有人去檢舉的前提下，鄧佳華不會觸犯硬蕊去坐牢。（圖／取自圤智雨臉書）

針對「鄧佳華會坐牢嗎？」，不少人私訊詢問AV導演圤智雨的看法，他斬釘截鐵下了結論：「鄧佳華不會被抓去坐牢」，並分析理由：「除非有任何一個市民拿他第三部片，去警局或市民熱線1999檢舉他散播猥褻物，並且拍攝硬蕊強暴監禁片才會被查辦，但說真的，真的會有人吃飽太閒想看他坐牢去檢舉他嗎？」

至於什麼是「硬蕊」「軟蕊」呢？圤智雨寫到，根據大法官《釋字第407號解釋》和《釋字第617號解釋》，是針對我國刑法第235條《散布猥褻物罪》是否侵害言論自由所作成的關鍵解釋。在《釋字第617號解釋》中，大法官為了避免抽象的社會善良風俗概念侵害言論自由，用「硬蕊」和「軟蕊」來區分猥褻物品的類型。硬蕊是絕對禁止；而軟蕊則是要採取適當的隔離措施。1. 硬蕊是指：含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值的資訊或物品。2. 軟蕊是指：客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒的資訊或物品。

但圤智雨一番解釋似乎仍語帶玄機，就有網友留言：「圤導你發這一篇心機好重啊」，圤智雨也笑回：「沒辦法，我不是好人呀」；有人則問：「話說他們影片是付費平台，可能構成要件缺乏散布吧」，圤回：「只要有硬蕊劇情就構成」，言下之意，只要「有人檢舉」加上「被認定有硬蕊劇情」，鄧佳華仍有可能吃罪。