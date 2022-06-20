炎炎夏日，許多人都會在冰箱準備一鍋綠豆湯隨時享用，一名女網友分享簡易煮綠豆湯的方法，除了先將綠豆洗淨冰冷凍，破壞綠豆結構，她也提醒，一定要等綠豆煮爛才可以加糖，否則綠豆不僅煮不爛，口感還會很硬，讓不少網友大讚長知識。

一名女網友18日在臉書社團「廚藝公社」分享綠豆湯的簡易煮法，先把買回來的綠豆洗淨，稍微瀝乾水分後裝進容器或塑膠袋，接著放入冷凍庫結冰，這樣綠豆的結構就會被破壞掉，比較快煮爛。

她接著說，要煮的時候，將冰好的綠豆放入電鍋內鍋，加入7分滿的熱水，外鍋加2杯水，即可按下開關，開關跳起來時不要急著開蓋，悶一下後開蓋看綠豆爆開的程度，如果還沒爆開，就在外鍋加1杯水，再煮一次。

確定綠豆煮熟後加糖攪拌均勻，外鍋再放半杯水煮一次，讓糖與綠豆湯融合，開關跳起來後就可以享用。她提醒，一定要等到綠豆煮熟後才可以加糖，否則綠豆就煮不爛，口感也會偏硬。

貼文一出，不少網友留言表示，「綠豆煮的粒粒分明真漂亮，這好方法真實用，謝謝分享」、「原來煮綠豆湯還有這麼多功夫，真是學到了」、「原來糖要最後放，難怪我煮的都不會軟」，也有人分享，「加點檸檬汁，味道更讚」、「加新鮮百合一起煮也很好吃」。