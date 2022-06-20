民進黨選對會已建議提名新竹市長林智堅轉戰桃園市長，民進黨中執會本周三將通過提名，林智堅今（20日）晚間9時許在臉書直播表示，他預計將於7月初到7月中辭去新竹市長一職，並將戶籍遷到桃園市，參選桃園市長。

民進黨選對會已建議黨中央提名林智堅參選桃園市長，外界好奇林智堅何時會辭職？之後由誰來代理市長？以及戶籍何時搬遷？林智堅說，待隔離結束，會回到市府工作崗位，把相關工作做一個交接，預計將在7月初到7月中提出辭呈，當他辭職之後，戶籍當然就會遷到桃園市，到桃園市會立即啟動向黨內前輩請益之旅，聆聽在地的聲音。

代表國民黨出戰桃園市長的前行政院長張善政，今日也在臉書以「桃園，我回來了」為題，指出自己正式入籍桃園市龍潭區，「成為正港的桃園市市民」。張善政表示，他再次從龍潭出發，帶著豐富的行政歷練與政策經驗、帶領最專業的團隊，將為桃園擘劃出務實可行的市政藍圖，張善政強調：「我必傾盡全力打贏選戰，回報大家的殷切期盼！」