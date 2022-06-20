有宜蘭伯朗大道之稱的三奇美徑附近，18日晚9時許，43歲的劉姓犯嫌騎乘機車持刀隨機割脖，共劃傷2名被害人後頸部，經送醫急救後，所幸均無生命危險；經警方查出劉嫌涉嫌重大，今（20日）下午依殺人未遂罪移送法辦，檢察官晚間訊後向宜蘭地方法院聲請羈押禁見。

據了解，18日晚間9時許，劉嫌先在國5高架橋底下的側車道，割傷41歲蔡姓男騎士的頸部後逃逸，造成蔡男有15公分的撕裂傷，約莫過10分鐘，再轉向龍德工業區附近，恰巧看見66歲余姓男子，在家後院路上講電話，持刀朝他右頸劃割，使余男頸部深度撕裂傷，所幸2名被害人送醫急救後，均無生命危險。

宜蘭縣警察局蘇澳分局、羅東分局獲報後展開調查，全案移由宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，經檢警蒐證後，研判2件割脖案均為劉嫌所為，19日將劉嫌拘提到案。

宜檢於今晚訊後，認被告劉嫌涉嫌刑法第271條第2項殺人未遂罪嫌重大，有湮滅證據及反覆實施殺人犯罪之虞，且有羈押之必要，已向宜蘭法院聲請羈押禁見。