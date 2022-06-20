年底九合一選舉將至，各陣營都在尋覓戰將，力圖擴大政治版圖，擁有高聲量的國民黨台北市前議員羅智強，日前因退出桃園市長選舉，下一步將何去何從，成為討論話題之一。政治評論員黃士修今(20日)分析，以正當性而言，羅智強選新竹、張善政選桃園，才是完美實現「桃竹生活圈」的願景。

羅智強日前在臉書宣布，桃園行腳走完，要環島祈福走台灣，幫在地議員參選人衝聲量。對此，黃士修今日在臉書撰文表示，這很好，但兩個月後，對新聞媒體來說，這招會用老，「難道要把羅智強晾在那邊，大材小用？」

黃士修表示，雖然羅智強說過，黨中央也無需考慮羅的戰場和去處問題，但身為支持強哥的朋友，總不能看著他一直耗散自己的能量，「在此斗膽給個建議，到新竹走一走吧。」

黃士修進一步指出，2022年3月14日，他在羅智強還沒宣布選桃園時，就分析過全國各選區，主張「讓羅智強選竹市，4年後選竹縣，甚至竹竹苗合併的大新竹」，因為以正當性而言，羅智強選新竹、張善政選桃園，才是完美實現「桃竹生活圈」的願景，徹底打臉新竹市長林智堅和桃園市長鄭文燦。

黃強調，林智堅指定新竹市副市長沈慧虹接班選新竹市長，引動民眾黨立委高虹安參選的可能，如果變成「雙虹對決」，國民黨勢必被邊緣化。而雙北的新北市長侯友宜、立委蔣萬安，都偏守勢，如果在整場選戰中，沒有「議題發動機」類型的候選人，只能任憑民進黨主導攻防。

黃士修強調，羅智強自身有全國級聲量，如果再跟張善政聯合競選，會是打破僵局的利器。如此一來，師出有名的說帖也有了，絲毫沒有辜負桃園市民的期待。

最後，黃士修也坦言，自己不是國民黨員，也沒有任何黨公職，「在媒體上講一講，愛聽不聽，要做不做，隨你便」，或許本周三國民黨中常會，直接就敲定新竹提名人選也說不定。

黃士修表示，只是如果還有人願意認真思考戰略布局的話，讓羅智強選新竹，會是一個不一樣的思路。當然，黨中央主動介入地方，粗暴地把羅智強丟過去，絕對無法成事，這需要羅智強本人有意願，協調才能往下走，「無論如何，至少我有講過，盡到建言的責任，能不能起漣漪就不管了」。