去年，莫斯科國際航展(MAKS 2021)上，俄羅斯聯合飛機公司(UAC)展示Su-75「將軍」(Checkmate)的單引擎5代戰機，希望作為Su-57「重罪犯」(Felon)雙引擎重型戰機的輔助，並期望以較低的價格打開國際市場。不過，現在已經很少聽到它的最新進度，有一種看法認為，俄羅斯本身的經濟能力很難支持他們研發尖端武器，特別是發動對烏克蘭戰爭後，必然導致更嚴重的國際禁運，更不可能取得足夠水準的關鍵零件。

1945評論網站(19 FortyFive)的分析文章認為，雖然得益於Su-27的成功經驗，俄羅斯聯合飛機公司很喜歡把自己的得意作品取名7，但是或許5和7這兩個數字在不是很吉利，Su-57研發已經夠緩慢了，Su-75的問題只會更嚴重。

事實上，Su-75是外界的猜測，因為展示場上的飛機上有75的數字，但聯合飛機公司並沒有這個編號，倒是「將軍」(Checkmate)是確定的。去年，俄羅斯設計師採取了引人注目的宣傳活動來推廣這款戰鬥機，甚至還推出名為「將軍」的香水，讓觀眾驚嘆不已。

Su-57與Su-75，俄羅斯聯合飛機公司試圖以沿用相同的技術，研發Su-75。(圖/The Drive)

不過，俄羅斯的國防工業經常有「過度承諾」和「交付能力不足」的毛病，普丁通常誇大俄羅斯國防新武器的性能，以及服役部署的時間，這是因為他過度高估了俄羅斯的工業產能。其實聯合飛機公司的負責人謝爾蓋•切梅佐夫（ Sergey Chemezov）曾經對普丁直言過，新戰鬥機要到 2027 年才能準備就緒，比先前的保證晚了兩年。

Su-57「重罪犯」大約是2002年開始研製，但直到2010年1月才進行原型機首飛，最終才在2020年底進入俄國空天軍服役。但是生產量很慢，目前數量仍然不多。

基於相同技術水準所研發的Su-75「將軍」在理論上應該比較容易研發，而且也傳出許多外國客戶感興趣，如果研發順利，在非洲國家、越南、拉丁美洲和印度應該是很有銷售潛力，特別是許多第三世界國家用不起美製裝備的情況。

然而，無論俄羅斯官方怎麼吹噓，它目前仍然沒有比較明確的研發進度，雖然俄羅斯在航空引擎可以自製，但是包括飛控系統、航空電子設備、雷達、光電傳感器，或是大面積觸控面板，這些子系統都需要足夠水準的電子零件，精密工業一直都是俄羅斯的弱項。在這次俄烏戰爭期間，許多被擊落與俘獲的俄國武器，都有西方電子零件在其中。在俄烏戰爭爆發後，西方對俄羅斯進行最嚴格的經濟制裁，高精密的電子零件就不可能再次取得。

另一方面，俄羅斯官方媒體在說到Su-75時，從未提及匿蹤技術。沒有它，稱其為第五代飛機是牽強的。