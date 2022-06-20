女星崔佩儀和圈外人老公Sam去(2021)年底帶著兒子到美國讀書，崔佩儀在當地陪兒子安頓好後，就獨自搭機返台，不過當崔佩儀要回台灣時，她不捨和兒子分別，在機場哭得唏哩嘩啦。崔佩儀在台灣想念家人，今(20日)終於決定飛去美國洛杉磯找老公和兒子一家團聚，預計待2個月。

崔佩儀和老公Sam去年底送兒子貝克宇到美國讀書，夫妻在當地陪兒子待了近1個月，享受天倫之樂，但當崔佩儀要回台灣時，她不捨和兒子分別，直接在機場哭得唏哩嘩啦，崔佩儀曾在節目《命運好好玩》回憶當時狀況，她揪心地說：「我的寶貝從懷到我肚子裡，你也知道我很疼他，一直到18歲他從來沒離開過我」，直到那次母子分開，讓崔佩儀難過到不行。

崔佩儀回憶和兒子分別，難過地講到哽咽。（圖／取自命運好好玩官方YouTube頻道 ）

崔佩儀憶及她在機場爆哭的情境：「我抱著兒子就嘩啦嘩啦一直哭，哭到臉都變形了」，母子倆都不捨到淚崩；崔佩儀還不忘交代留在當地的老公：「你自己好好照顧身體，還有孩子19年都是我拉拔大，品行各方面都是我教的，現在就是真的你要教他在美國怎麼獨立、怎麼闖天下、怎麼去做一個男人」。貝克宇目前就讀加州的音樂家學院，9月將去考柏克利音樂學院，立志成為王力宏及歐陽娜娜的學弟。

崔佩儀思念家人，在台灣待不住了，直接飛往美國團聚。（圖／取自崔佩儀臉書）

崔佩儀今(20日)PO出機場鑽石卡報到照，寫道：「要飛去美國和老公、兒子一家團聚，開心。一個人出門希望一切平安順利」，網友也祝她旅途平安，沈怡岒醫師說：「太棒了！他們一定也很想念你，一路順風！平安順心！！」，網紅阿建老師也說：「一家團圓是何等美好的事」，崔佩儀都回以愛心與感謝。