民進黨選對會18日開會，建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，並提交22日中執會討論通過。資深媒體人趙少康20日表示，林智堅還有很多開出的「支票」與規劃沒完成，包括1500戶社會住宅以及爭取醫院擴建用地、「一環二線三網四核心」等交通政策，如今背棄新竹落跑，桃園市民也都在看。趙少康引用《論語》「自古皆有死，民無信不立」，強調對政治人物而言，誠信還是最重要的。

趙少康20日在臉書發文表示，去年民進黨拋出新竹縣市合併升格構想，想替已經無法在新竹連任的林智堅解套，一度想為此修改《地方制度法》，引起強烈反彈後，林智堅為了表明心跡，強調不會參選合併以後的大新竹市長。

去年8月，林智堅還以白紙黑字寫下「沒有打算到桃園市參選」，所有傳言「本來無一物，何處惹塵埃」。趙少康說，如今林智堅還是決定背棄新竹市民，接受民進黨徵召選桃園，真該好好向市民說明理由並道歉，離開的身影，桃園市民也都在看；「自古皆有死，民無信不立」，對一個政治人物，誠信還是最重要的。

趙少康續指，新竹市長期以來由國民黨執政，林智堅年紀輕輕參選，就能把新竹藍天變綠地，上任後，在《遠見》雜誌進行的縣市長評鑑中，蟬聯五星市長。不過，在市長任期未結束時，就轉戰桃園選市長，的確難脫「落跑」罵名，尤其林去年還向新竹鄉親保證會留下來推動「竹竹合併」，今年又承諾會把任期做好做滿、全力輔選，「五星市長」形象瞬間崩壞，實在讓人惋惜。

趙少康點名，在新竹市長任內，林智堅還有很多開出的支票與規劃沒完成，包括1500戶社會住宅、公有安老養生社會住宅，以及爭取醫院擴建用地、輕軌未落公車先行、一環二線三網四核心等交通政策。面對新竹市民的期待與失望，林智堅必須負責任的提出善後計畫。至於林智堅曾強調「大新竹合併刻不容緩」，在他離開後，大新竹還要不要合併，更攸關區域發展與市民福祉，請他也要給個交代。