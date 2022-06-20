巴斯光年北美首周票房不如預期 23:352022/06/20 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 影城統計數據顯示，皮克斯最新動畫片《巴斯光年》（Lightyear）北美上映首周末票房僅5,100萬美元、名列第二，不僅低於市場預期，更不如《侏羅紀世界：統霸天下》上映第二周的5,870萬美元。《巴斯光年》全球票房加總約8,560萬美元。 比特幣狂跌 特斯拉虧掉9551輛美版Model Y LR 搶餐飲商機 台北美福「食尚先機 贈好禮」 6／17起跑 《國際金融》比特幣跌破2.5萬美元 創1年半新低 #巴斯光年 #萬美 #北美 #皮克斯 #首周票房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巴菲特最後的慈善午餐 1,900萬美元天價拍出 04:102022/06/19 全球財經 三星暫停拉貨 台系供應鏈恐遭殃 04:102022/06/20 證券．權證 拉貨強 東陽、永新5月營收衝高 04:102022/06/09 證券．權證 《國際經濟》比特幣強彈 收復2萬美元 08:182022/06/20 財經 羅智強退出桃園市長選戰 萬美玲：成全年底的勝選 19:532022/06/06 政治 丹佛野馬易主 成交價寫北美職運新高 04:102022/06/09 全球財經 市場動盪賣壓沉重 比特幣一度跌破2.1萬美元 14:252022/06/14 財經 《半導體》台積電北美技術論壇 秀2大創新成果 11:582022/06/17 財經 中東與東南亞14國禁映動畫電影《巴斯光年》 21:012022/06/16 財經 丹佛野馬隊易主 成交價創北美職業運動新高 00:072022/06/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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