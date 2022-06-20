影城統計數據顯示，皮克斯最新動畫片《巴斯光年》（Lightyear）北美上映首周末票房僅5,100萬美元、名列第二，不僅低於市場預期，更不如《侏羅紀世界：統霸天下》上映第二周的5,870萬美元。《巴斯光年》全球票房加總約8,560萬美元。

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