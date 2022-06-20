印尼總統佐科威17日接受訪問時強調，正爭取外國車商前來投資蓋廠，並跟特斯拉執行長穆斯克會面，就利用印尼豐富自然資源，建立製造電動車完整產業鏈做廣泛討論，藉此加強國家經濟發展。

佐科威說，政府已經跟電動車商特斯拉，還有包括福特等其他車商談判，爭取他們到印尼投資建立包括工廠等生產設施。

他提到自己5月赴美國，出席拜登主持美國與東南亞國家協會（ASEAN）峰會後，曾經跟穆斯克會面，向他建議可在印尼建立完整產業鏈。

東南亞最大經濟體印尼擁有包括錫、銅、鎳、鈷和鋁土礦等豐富天然資源，部份礦物是生產電動車電池的關鍵原料。

佐科威跟穆斯克進行廣泛討論，尤其有關特斯拉如何在印尼建立從上游到下游的端對端產業鏈。這可先從冶煉廠開始，然後建立陰極與前驅物工業，生產電動車電池，製造鋰電池，再興建生產車輛工廠。

印尼自然資源豐富，要建立完整的電動車產業鏈是極有效率。穆斯克六周前已派出小組到印尼，檢視鎳的供應潛力和環境等各方面條件，但與生產車輛相的小組並未前來。

佐科威指穆斯克可望很快派出一個小組到印尼評估投資潛力。印尼11月主持20國集團（G20）峰會，他已邀請穆斯克出席。但他指出特斯拉在印尼的投資計劃「仍未決定」。

佐科威任內多次禁止關鍵商品出口，像2020年禁止出口未加工的鎳，2021年禁煤炭出口，今年4月為穩定國內物價而禁止食用油出口。因此被外界形容為保護主義者。

但他否認這一點，強調其目的是善用自然資源，去促進製造業發展來提升印尼的價值。若一直出口原物料，提升價值的只會是其他國家。印尼正積極發展電動車與專用電池等產業。