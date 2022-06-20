台灣時間今天晚上傳來驚人消息，據《The Athletic》NBA權威記者查拉尼亞(Shams Charania)對外透露，籃網球星厄文(Kyrie Irving)與球隊談判未來時陷入僵局，為入選過七屆全明星賽的球員在自由市場開出一條道路，而湖人和尼克隊有望成為他的潛在追求者，厄文新賽季有可能離開布魯克林。

Sources: Kyrie Irving, Nets are at impasse in conversations about his future in Brooklyn, clearing way for the seven-time All-Star to consider the open market. Lakers and Knicks expected to emerge among potential suitors.



Inside Pass at @TheAthletic: https://t.co/VbOOtrzdTB — Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2022

厄文本季在籃網因不施打疫苗遲遲未能上場，之後紐約更改了禁令才讓他能慢慢重返球隊，不過他在與杜蘭特(Kevin Durant)搭配下卻於季後賽首輪就出局，之後他的去留成為外界熱議的話題，而籃網卻遲遲沒向厄文開出續約條件，讓大家好奇他是否會因此離開球隊，不過他本人此前仍表示願意參加夏天的球隊訓練。

但今天雙方似乎開始進行交涉，不過據查拉尼亞的消息透露顯然沒有很順利，雖然厄文與籃網的合約在2022-23年賽季才到期，可是他今年夏天擁有下賽季球員選項，有權力決定成為自由球員，他最晚會在台灣時間6月30日前宣布是否執行這個選項，一但他選擇進入自由市場，湖人、尼克等隊都有望成為潛在追求者。

厄文例行賽僅為球隊出賽29場，場均貢獻27.4分5.8助攻4.4籃板1.4抄截，投籃命中率46.9%、外線41.8%、罰球91.5%，季後賽出賽4場，貢獻21.3分5.3籃板5.3助攻1.8抄截1.3阻攻，投籃命中率44.4%、外線38.1%，最後無奈被本季東區冠軍塞爾提克給橫掃出局，結束了這個荒唐賽季，接下來他的每一步都將成焦點！