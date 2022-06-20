隨著台灣的房地合一稅2.0版上路，以及高房價、高空屋率、高自有率的「房市三高」情況，讓不少高資產投資族群將眼光轉向鄰近的日本！根據日本房產達人觀察，高資產族喜愛入手日本房產的主因，除因日本房市向以「穩定」著稱外，東京房產與台北相較，入手門檻低、投報率高，也是一大誘因！

另外，近二年來日圓匯率持續低點，在稅制改革後，房產出售時的稅率，平均而言，日本較台灣來的低！

深耕台灣及日本房產15年的株式會社Keyvest Japan（丰睿國際）不動產營業部部長張本宇浩表示，就整體大環境而言，日本比起部份新興市場國家，政經環境風險低，不論是人文生活條件、經濟環境或是友善的房市政策，確實相當值得外國人投資，再加上貨幣寬鬆、日圓貶值等因素，更有利於房市的布局。

以Keyvest Japan為例，過去以服務高資產族群客戶為主，許多客戶將重心放在東京23區的房產物件，就長期來看，投報率可達4％～5％左右；若是在週邊的琦玉縣或神奈川，則有機會獲得更高的投報。

不過，張本宇浩建議，整個東京最核心的23區，面積大約是雙北市的25％，但卻容納1.5個雙北的人口數，因此，相較週邊地區更好出租、好出售，相當適合剛入門的投資者。

另外，如果資金準備充足，張本宇浩推薦投資者，可以選擇東京23區且屋齡在5年以內的整棟建物下手，因為，整棟建物在融資上較為容易，且一次擁有多戶出租，更能平均分攤「空室風險」。

房產專家表示，相較於過往台灣房地產驚驚漲的時代，現今不論海內外，想要投資房產還須專業資訊輔助，不論是房產的脈動、趨勢變化、標的物選擇時機等等，尤其是海外投資，更需要像Keyvest Japan這種瞭解兩地風俗民情、金融、相關法規等方面的專業房產顧問提供協助。

據悉，帶領Keyvest Japan團隊的張本宇浩，不僅在台灣擔任過房仲，移居日本後，更在日本房產業默默耕耘了多年，因此對於兩地的差異以及需求能夠深刻理解，更能站在客戶的角度提供建議；而許多跨國投資人所擔心的貸款、融資方面的諮詢，以及房產購入之後，後續所衍生的管理、租賃、買賣等問題，Keyvest Japan團隊都有專業夥伴提供協助。

不只是房產投資，Keyvest Japan還曾協助台灣新創公司前進日本，從公司登記、辦公室尋找、員工住宿等一連串的服務，並提供日本稅務、法務的友善資源，讓台灣新創公司在日本開創事業初期能更加順利；另外，因為疫情的阻隔，團隊還善用遠距視訊看屋、簽約等貼心服務，為投資者解決相關的煩惱。