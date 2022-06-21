國立中山大學呼應世界潮流與實踐大學社會責任，結合首屆「中山永續月」活動，舉辦「永續發展與社會實踐」論壇，與台灣永續能源研究基金會共同簽署「大學永續發展倡議」，同時宣告2048年達到「全面碳中和」目標。

論壇以「大學永續發展之趨勢」為題，由中山副校長黃義佑擔任主持人，談到中山大學自2014年即結合國家能源計畫，設置太陽能板與綠色電網，同時汰換老舊機具與管路，大幅降低能源耗損。6年來，投入永續減碳相關的校園建設跟措施至少超過3億。

中山校長鄭英耀表示，學校長期在綠能減碳與和社會實踐默默耕耘，持續進行校內節能硬體的更新與太陽能板建置。在氣膠科學與海洋科技等學術研究上，也對全球永續帶來重要貢獻；教學部分更對應17項聯合國永續指標，設計全國獨有的跨領域共學群，培育永續人才。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新也分享全球大學永續發展趨勢，並共同簽署「大學永續發展倡議書」。簡又新認為，當前的環境變遷人類所遭遇的最大威脅，培育具永續觀念與技能之創新人才，對應接下來的挑戰與威脅，是大學在推動永續發展上最重要的責任。

簡又新表示，氣候變遷除了暖化加劇天然災害所造成的實體風險，「因應過程中所造成需求與機制改變，對社會而言也是另一種轉型風險」。

中山社會學系副教授邱花妹分析國內外在2050年淨零排放的策略，分享實例經驗，並從社會學的觀點探討永續，探討如何彌平綠色衝突跟社會落差。籌畫中山大學碳中和策略的總務長林淵淙針對中山大學現行的減碳作為與未來永續推動策略進行詳細說明，並分為三階段規劃碳中和實踐辦法，期能在2048年達到校園全面碳中和的目標。

論壇另一主軸為「大學學術與社會實踐之連結」，由中山管理學院副院長郭瑞坤擔任主持人，特別邀請教育部USR大學社會責任實踐計畫總主持人蘇玉龍總分享「大學USR趨勢」，詳細介紹教育部推動USR政策的目的精神。他談到USR著重實踐成果的累計，並期待能透過大學力量銜接CSR和NPO組織，並培育台灣與全球未來城鄉發展的人才。

中山氣膠科學研究中心主任王家蓁則分享將氣膠檢測技術運用於社區偵測防敏，協助企業降低氣膠排放的成果。面對籠罩全球新冠疫情，王家蓁持續在國際重要期刊發表論文，強調氣膠對病毒傳播的影響，同時製作20種語言的科普手冊，推動全球防疫。

參與西灣學院「教育知識在地化與實踐場域全球化」計畫的助理教授楊士奇、吳亦昕則透過勞動價值敘事翻轉文化認同，改善前草、旗山「不山不市」的處境；透過與日本多所大學合作開課，將台日山城海市串連。副教授王梅香所參與的社會系「城市是一座共事館」計畫，以在地知識的採集與轉譯開展，則結合社會調查、文化轉譯、文化展演，進而生成在地文化課程模組，推動在地環境與文化永續。公共事務管理研究所助理教授謝政勳則介紹「產學合創•在地共融」計畫，說明合作式培力與推廣服務（CEES）概念，強化USR與CSR連結之資源，同時導入人才協助公所推動地方創生。