高市地政局辦理今年第2季開發區土地標售，計有 22標封參與投標，共標出8標10筆土地，合計標售金額23億2282萬餘元，標脫率100％。

本季最受矚目土地為第84期重劃區1標2筆土地，臨北屋南街及京學街，合計面積約386坪，因近北屋滯洪公園及澄觀公園，具備休閒住宅優勢，吸引6家投資人參與投標，最後以總價1億9381萬餘元標脫，每坪標脫價50.1萬元。

高雄大學區段徵收區推出1筆住三土地，臨大學5街及大學52街，面積約1800坪，因鄰近高雄大學，居住條件佳，有2標封搶進，以12億7688萬元標脫，每坪標脫價70.9萬元。

大坪頂5號道路區段徵收區，區內最後1筆土地，面積約1139坪，臨孔宅新路、孔宅六街及孔宅七街，近高鳳路，交通便捷，以3億1339 萬餘元標脫，每坪標脫價為27.5萬元。

第13期市地重劃區1筆住三土地，面積約157坪，因屬科工館及綠園道第一排角地，且近科工館車站及興建中輕軌大順九如C30站，生活機能優，以1億1300萬餘元標脫，每坪標脫價為72.2萬元。

第48期市地重劃區，推出1標2筆住五土地，合計面積約83坪，臨中華三路及三德西街，近三塊厝車站、三民國小及三民市場，商業機能優，吸引5標封參與投標，以6980萬元標脫，每坪標脫價約84萬元。

中都重劃區，串連美術館特區及農16，成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季在德旺街推出1筆住三土地，面積約245坪，因近同盟三路及美都公園，以2億2099 萬餘元標脫，每坪標脫價90.4萬元。

第77期市地重劃區，本季推出1筆土地，面積約313坪，位於海涵路，緊鄰公園預定地， 以每坪38.3 萬元標脫；另1號道路區段徵收區推出1筆土地，亦以每坪15.8萬元順利標脫。

綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出8標10筆土地，涵蓋北高雄、中高雄及南高雄等，共吸引22標封參與投標，全數標脫，以第48期及第 84期重劃區買氣最佳，顯見大高雄開發區土地公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，深獲投資人青睞。

本次標售結果，將刊載於高雄房地產億年旺網站、地政局網站、地政局土地開發處網站，歡迎上網查詢。