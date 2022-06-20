英國將面臨30年來最大規模鐵路罷工，工會與鐵路公司20日擬進行最後談判。4萬名鐵路網員工本周將罷工3天，時間分別在21、23與25日，此為1989年來鐵路網最大規模的罷工活動。倫敦地鐵也將受到23日罷工影響。

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英國鐵路網罷工3天 30年最大規模5萬人響應
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