英國將面臨30年來最大規模鐵路罷工，工會與鐵路公司20日擬進行最後談判。4萬名鐵路網員工本周將罷工3天，時間分別在21、23與25日，此為1989年來鐵路網最大規模的罷工活動。倫敦地鐵也將受到23日罷工影響。