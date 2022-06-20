英國30年來最大鐵路罷工將至 23:392022/06/20 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國將面臨30年來最大規模鐵路罷工，工會與鐵路公司20日擬進行最後談判。4萬名鐵路網員工本周將罷工3天，時間分別在21、23與25日，此為1989年來鐵路網最大規模的罷工活動。倫敦地鐵也將受到23日罷工影響。 人權爭議 英送難民到盧安達計畫喊卡 強森再訪基輔 將培訓萬名烏軍 英國鐵路網罷工3天 30年最大規模5萬人響應 #罷工 #英國 #鐵路 #最大規模 #鐵路網 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和若鐵路開通 大陸建成世界首條環沙漠鐵路 04:102022/06/17 產業財經 亞洲最大鐵路樞紐 北京豐台站今開通營運 12:072022/06/20 兩岸 惠中寺2022「未來與希望」講座 王文靜談台灣第一條鐵路的繁華世界 20:482022/06/18 生活 台美貿易倡議首場會談 6月下旬舉行 04:102022/06/20 政治要聞 台中高架鐵路橋下將闢26處停車空間 7月起陸續動工 17:512022/06/20 寶島 台鐵工會要求全面加薪5成 若無共識不排除發起罷工投票 17:222022/06/17 生活 英國藝術史學家潔西卡‧羅森 獲得唐獎漢學獎 10:502022/06/20 生活 緊跟美國 英國、瑞士雙雙升息 英國連五升，瑞士15年首升 04:102022/06/17 財經要聞 看大陸》疫情下的碩士兩年，我從英國留學到美國 00:002022/06/20 兩岸徵文 鄧振中：台灣為CPTPP做最佳準備 沒有空間慢下來 09:542022/06/19 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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