包括力拓（Rio Tinto）在內的十大礦業巨擘今明兩年的資本支出僅約400億美元，業者將大筆資金優先用來發配股息與實施庫藏股計畫，而無意提高投資支出，恐加劇全球原料短缺。

根據美國銀行（BoA）數據顯示，力拓、必和必拓（BHP Group）和嘉能可（Glencore）等十大礦業公司，2022年與2023年的資本支出估計僅有400億美元，約是2012年的頂峰近800億美元的一半。

如同石油產業，礦業公司逐漸屈服於投資人的壓力，將資金優先用來發放股利和實施庫藏股計畫，將投資支出的順位往後排。

美國銅礦公司Freeport-McMoRan近期預測2023年資本支出可能下滑，該公司近來大舉買回股票和發配股息。

在此同時，環保意識高張亦打擊礦業巨頭的資本支出。環保顧慮讓許多開發計畫胎死腹中，塞爾維亞在2022年稍早撤消力拓20億美元鋰投資案的許可證。

雖然部分礦商的獲利創下10年來新高紀錄，但許多企業高層依然保持謹慎，因為燃料和設備成本上漲、利率上升，還有新興市場營運挑戰增加，都讓業者難以樂觀。

鋼鐵的主要原料銅和鐵礦砂價格近年來急速揚升，便是低資本支出的後果。兩項原料的價格在過去兩年躥升逾40％，推高電池、太陽能板和風力渦輪機的成本，威脅全球轉型至再生能源的速度。

石油和天然氣公司縮手支出，造成全球石油和天然氣價格飆漲，威脅經濟成長腳步。部分投資人更擔心長期金屬短缺，因為能源轉型將讓金屬需求上揚。

根據美銀數據，計入小型業者和國營企業，全球礦業過去10年的資本支出平均每年約1,000億美元。美銀分析師表示，礦業公司需要每年斥資1,600億美元來加速擺脫石化燃料，才足以減少全球暖化的衝擊。