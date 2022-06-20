相信大家對美國影集中常見的街頭檸檬水攤位不陌生，而且小販清一色都是未滿18歲的孩童。現年17歲的烏爾默（Mikaila Ulmer）憑著過人的經商頭腦，從奶奶那獲得私房檸檬水食譜後，大膽的創立自家品牌，小小年紀身價已高達1,100萬美元(折合台幣約3.2億)。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，天才少女烏爾默（Mikaila Ulmer）4歲時收到奶奶傳承的檸檬水秘方，塵封數十年的食譜破爛的難以翻閱，幸運的在裡面發現1940年代亞麻籽檸檬水配方，因此決定放手一搏。

11歲時創立個人檸檬水品牌Me & the Bees Lemonade，如今在有機食品超市Whole Foods上市，全美多達1,500家分店都能見到她的產品。此外，事業心旺盛的她還有個人護唇膏品牌，也當起作家出了人生第一本書，這全在她還是一名高中生時的豐功偉業。

烏爾默表示，「我決定賦予檸檬水新的契機，用蜂蜜取代人工的糖。」所以Me & the Bees Lemonade就這樣誕生了。據悉「蜂蜜」可以說是她創業生涯重要的轉捩點，因此每賣出一杯檸檬水，就會將10%利潤捐給專門拯救蜜蜂的組織。

Sampling @Costco Houston! - Just in Time for Summer! pic.twitter.com/ddxFCwBF2B — Me & the Bees Lemonade | Mikaila Ulmer (@MikailasBees) June 10, 2022

🐝Austin is going to be a Bee City!



Today, #ATXCouncil moved forward to pursue this designation, which protects pollinators & their habitats.



Thx @LesliePoolATX + all stakeholders & @AustinCityParks staff who worked the last 2yrs to make this a reality📌https://t.co/mB4PfXP5xi pic.twitter.com/XvlzI6Q9ID — Vanessa Fuentes 💃🏽 (@VanessaForATX) March 3, 2022

至於美國街頭常見的檸檬水攤位，多半都由小孩經營，被視為時下體驗商業交易行為的一種方式。每個孩子初衷都不同，有些人純粹想獲得額外零用錢、幫家人賺醫藥費，有些則是從小萌生經商念頭，將創業做為未來志向。