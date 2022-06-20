網紅黃琳擁有天使臉孔及魔鬼身材，就讀世新時被PTT封為「世新女神」，加上五官神似女神楊穎，還被稱為「超兇版Angelababy」，目前IG有多達80萬粉絲追蹤。近日黃琳曬出一身粉紅色系裝扮，滿滿的布料仍包不住她的豐滿UU，好身材幾乎要把上衣撐爆，超辣畫面讓網友看得昏頭。

黃琳近日在IG分享美圖，並發文開撩：「Can i buy u a drink?（我能請你喝一杯嗎？）」，並附上3張惹火的辣照，從畫面中可見她身在掛滿風景畫且富有氣氛的吧檯前，身穿粉紅色短裙套裝，招牌豐滿UU幾乎要撐爆上衣，胸前採數條細繩交叉設計，讓事業線及雪肌若隱若現；中間則露出纖細小蠻腰，搭配下身的貼身短裙，更顯出凹凸有致的S型曲線，性感中不失可愛與時尚風。

第一張照片中黃琳撐住右臉望向鏡頭，第二張的姿勢則是雙手向後撩起一頭及腰長髮，第三張的表情又眨起右眼，並將紅唇輕碰杯緣，連擺起POSE也是滿滿的魅惑力，當場引起大批粉絲狂讚：「美呆，看見妳，都開始不相信科學了」、「太靚了」、「美麗，性感，可愛」，對女神的「請你喝一杯」則爭相認領：「我很樂意」、「 I'll buy you one」、「沒問題」、「有這榮幸 還真是幸運兒」，絕美的辣照迅速破萬人點讚。

黃琳擺POSE的魅惑力滿點。（圖／取自黃琳IG）

黃琳日前曾曬出性感泳裝照，只見她身穿粉色比基尼，由於泳裝是綁帶式設計，綁繩環繞在腰間，傲人上圍雖被布料包住，仍藏不住渾圓弧度，下半身泳褲則僅用線條綁起固定，讓人看了臉紅心跳，也笑虧身上的繩子像「人體肉粽」，也大讚她怎麼穿都美到不行。