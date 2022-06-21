試車試到「床上開車」！大陸湖北有名人妻在網上爆料，揭發老公向一名賓士女OL購買E300後，2人竟然跑去「開房間試車」；雙方偷情對話也曝光，人夫向女OL表示要「抱妳的大長腿睡覺覺」，女OL也自稱某方面技術好「不黏人」。

據《中國報》報導，大陸湖北省十堰市一名人妻上網抱怨老公和一名賣賓士E300的女業務員有不正當關係，也將2人私底下對話紀錄曝光；從2人偷情對話可見人夫向女業務員抱怨妻子「撒潑打滾(任性胡鬧)」，所以不得不快點回家，對於要離開女業務員家依依不捨表示「我也不想走，想抱妳的大長腿睡覺覺」，女業務也煽情回覆人夫，自稱某方面技術好「不黏人」，並對於吃避孕藥表示「不想吃，吃了會頭暈噁心」，還向人夫提到「要多黏你一會兒」。

人夫向賓士女OL買E300後，2人竟然一路滑進「摩鐵試車」，人妻不甘心上網揭發2人偷情對話紀錄。（翻攝自《中國報》）

人夫看見女業務員表態，馬上邀約對方「後天中午下班去妳附近開房間，妳中午過來休息」，2人約好下次開房間的時間；人妻透露，因為將2人對話紀錄曝光涉及侵權，已被平台禁言，但人妻表示，還有其他車主的老婆向她爆料類似請況，也正在著手處理這些資料。