因為新冠疫情，mRNA這個專有名詞，在這幾年人盡皆知，至少知道它可以製作目前評價最好的幾種新冠疫苗。mRNA是「信使核糖核酸」的簡稱，像一種細胞指令，使細胞執行特殊任務，在mRNA新冠疫苗中，就是製作抗體。既然是細胞指令，那當然也可以有別的任務，美國休士頓大學(University of Houston)的研究團隊就利用mRNA技術來治療心臟病受損的心肌，mRNA 可以使細胞恢復到幹細胞樣狀態，然後再變化成新的心肌。在小鼠的實驗中，即使心臟病發作後一個月，心臟功能仍然有顯著改善。

新阿特拉斯(NewAtlas)報導，與身體中的大多數組織不同，心臟細胞在受傷後的再生能力頗為有限，這就是為什麼心臟病發作後會非常致命的重要原因，特別是受傷的心肌，日後會形成不具跳動能力的的疤痕組織，這個後遺症是不可逆的，可能導致致心力衰竭。

近年來，科學家們一直在研究如何通過再生細胞來修復受損的心臟，包括使用胚胎幹細胞，之後改用胎盤幹細胞、自體幹細胞等，都取得一些成功，證明將幹細胞植入受損的心肌，可以再生成完整、全新功能的心肌細胞。

既然如此，休士頓大學就想到，能否直接在原本的心臟上培育幹細胞，也就不必額外植入。在這項新研究中，研究人員發現了另外兩種突變的轉錄因子，稱為 Stemin 和 YAP5SA，它們可以增加心肌細胞的複製率。對在實驗室的小鼠細胞進行的測試表明，Stemin 可催化心肌細胞中的幹細胞樣特性，而 YAP5SA 則可促進器官生長，來促進這一過程。

接下來，研究團隊就利用mRNA的技術，將這兩種轉錄因子傳遞到心肌細胞，這個技術與COVID-19 疫苗有點類似，mRNA都是擔任指導細胞核醣體，產生某些特殊指令蛋白質來發揮作用，在這項研究中，就是生產Stemin 和YAP5SA轉錄因子。

研究小組利用心臟病小鼠發作後，立即將含有轉錄因子的 mRNA ，注射到小鼠的心臟中，結果在24小時內，心臟細胞出現明顯的增加，複製量至少增加了15 倍，從而改善了心臟功能。

研究的主要作者羅伯特‧舒瓦茲(Robert Schwartz)說：「當兩種轉錄因子注射到已出現心肌梗塞的成年小鼠心臟時，心肌細胞竟可在一天內迅速複製，也就是有效的搶修受損的心臟，而在接下來的一個月裡，心臟已被修復到接近正常的功能，而且幾乎沒有疤痕。」

當然，研究團隊也提醒，這項研究仍在初步動物實驗階段，只證明了原理可行，還不一定適用於人類。不過假以時日，這種基因療法將會是治療心臟病的主要選