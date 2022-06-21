喜歡棒球的朋友們都知道一場棒球比賽在還沒有到最後1個出局數時，結果都還難講，如果投手壓制不住打者，隨時都有被翻盤的可能，特別是愈到後段的局數，投手表現的穩定性愈是重要，今天我們就從比賽後段7～9局投手的表現來談投注眉角。

從棒球比賽後3局看運彩眉角。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

一場棒球比賽每一球的戰況表現都是從投手把球丟出後開始的，因此投手的壓制力非常重要，壓制力高的話就能有效降低失分讓球隊立於不敗，當然再怎麼厲害的先發投手也不可能場場完投9局，因此到了比賽後段接替先發投手投球的牛棚投手就相當的重要，以MLB來說一位先發投手若能投滿6局且將自責失分控制在3分以內，就是人稱的「優質先發(Quality Start) 」，接手負責其後第7局、第8局的中繼投手以及第9局的救援投手，都是扮演保住球隊戰果、拿下最後勝利的重要角色。

棒球比賽7～9局投手表現的重要性。（台灣運彩提供）

統計今年美國職棒大聯盟開季以來(截至5/26)所有球隊的戰績排名與其7～9局的投手防禦率(又稱自責分率，ERA，earned run average，ERA＝自責分÷所投局數×9)數據，很明顯可以看出兩者之間有一定程度的正相關。30個球隊戰績排名最佳的前6隊(洋基、道奇、太空人、釀酒人、教士、大都會)，就有3隊(太空人、釀酒人、道奇) 7～9局投手的防禦率名列前6；戰績排名墊底的6個隊伍(紅人、國民、皇家、老虎、水手、金鶯)，也是有3隊(紅人、皇家、水手)的7～9局投手防禦率排名落居倒數，也相當吻合球隊勝負與7～9局投手防禦率的關係。此外，7～9局投手表現的好壞也會與運彩投注「單局不讓分」、「大小」、「不讓分」及「讓分」等玩法的中獎機率高低有關，一併提供大家參考。

前6名戰績與7-9局投手防禦率。（美聯社資料照）