媽媽、姊姊、我，我們三個人加上一台攤車，在夜市裡展開新的生活。

—凌性傑 《夜市少年》

以高雄夜市為舞臺，作家凌性傑將自己的成長心路，以平實溫柔的文筆書寫轉化，並攜手捷克畫家湯瑪士．瑞杰可（Tomáš Řízek），推出繪本《夜市少年》，透過少年的雙眼刻畫夜市人間百態，也是一段與傷痛和解的成長故事。

「作家在創作的時候會需要一個文學現場，對我來說就是高雄。」凌性傑說。儘管北漂多年，長期定居在臺北創作執教，凌性傑創作的場域始終與故鄉高雄緊密相連，他補充道：「這個高雄夜市少年的成長故事，不能在其他地方、不能是其他身份；也不能是其他主題。」

出身高雄的作家凌性傑，現任教於建國中學。曾獲臺灣文學獎、林榮三文學獎、時報文學獎及中央日報文學獎等獎項。(圖片提供/凌性傑)

凌性傑回憶《夜市少年》的寫作背景：2017年時，他經歷一段低潮，在原本的創作與生活模式遭遇到瓶頸，當時蔚藍文化出版社的負責人，也是作家的林宜澐帶給他一批繪本，圖案與文字呼應的微型世界，為凌性傑打開創作的一扇窗，他決定將自己的成長歷程融入書本，為孩子以及未來的少年們，訴說一個穿越痛苦，與傷痛和解的故事。

《夜市少年》講述的是一個13歲的稚嫩男孩，歷經父親過世與震驚社會的高雄氣爆事件，他與姊姊就跟著原在便利商店打工的母親，離開原本的生活方式，到夜市擺攤維生。少年和姊姊一有空就會到攤位幫忙洗碗，生意好的時候，碗盤洗了一堆又接著一堆。夜市中有鹹酥雞、雞排、蚵仔煎等琳瑯滿目的美食，還有少年最愛的鐵板牛排與炭火燒烤，附近攤商有記憶力超群的老闆娘，還有來自越南的外籍配偶，加上來自世界各地的遊客與移工，高雄夜市就像是個小型聯合國，充滿源源不絕的活力和能量。

《夜市少年》以各篇獨立的圖文，描繪關於自身與家人、賣越南小吃的新住民，會記住熟客的烤肉攤等故事，展現高雄夜市的生活群像。(圖片提供/蔚藍文化)

許多故事情節來自於凌性傑自身的成長經歷，父親在他上小學的那一年離世，母親帶著他在仁武市場擺攤賣早餐，像是少年蹲在街上洗碗的畫面，就是凌性傑真實的童年回憶。他說：「在菜市場長大的經驗，是我成長的重要契因，市場聚集著各式各樣不同的人物，而我會觀察所有的對象，記錄下特別人物，這些都成為日後文學創作的資產。」

凌性傑成長的高雄仁武，過去是中小型工廠林立、勞動人口聚集的熱鬧區域。記憶中母親的攤位總會聚集許多勞工朋友，來吃蚵仔麵線、海鮮粥和滷肉飯，補足一天所需的體力。在《夜市少年》書中，凌性傑把場景轉到現代，外籍移工成為了夜市常客，他們離鄉背井來到高雄工作，在夜市的美食前，卸下一天辛勞，露出快樂表情。「小時候周遭很難遇見外國人，現在夜市很常看到他們的身影。我想藉由小男孩希望移工開心的情節，展現高雄是個包容性很強的城市。」凌性傑補充說。

青雲宮前阿定師沙鍋魚頭。(圖片提供/阿定師沙鍋魚頭)

夜市裡五花八門的小吃；以及溫暖人心的人情片段，不僅透過文字展現，更搭配湯瑪士．瑞杰可色調濃烈溫暖的繪圖，讓熱絡的南臺灣風情躍然紙上。來自捷克的畫家湯瑪士．瑞杰可，為了《夜市少年》多次親自走訪夜市現場，觀察臺灣夜市的色彩光影、還有在夜市中叫賣的、工作的及逛攤位吃著美食的人們，然後將文字敘述的感官記憶，化為一幅幅鮮明圖畫，完成凌性傑理想中的華麗之作。

夜市裡五花八門的小吃。(攝影/Carter)

走過失怙之痛堅強長大的夜市孩子，如今已成為教育莘莘學子的高中老師。然而回到故鄉高雄，凌性傑還是像書中描述的少年一樣，會到住家附近的夜市吃美食小吃，最喜愛的一味是刷著香濃醬料的臺式燒烤。「小時候特別喜歡吃鐵板牛排，燒燙的鐵板上有麵和大塊肉，滋滋燒燙的聲響和濃郁香氣，充滿強烈的感官效果。」他說。

夜市裡的鐵板牛排，是夜市少年與凌性傑小時候的最愛，充滿在地色彩的西餐料理不僅料多味美，還在鐵板上展現生動的聲音與香氣。(攝影/Carter)

「夜市充滿了物質能量的交換，人與人的生存關聯也就在這樣的空間中得到舒展。」凌性傑說。《夜市少年》是南臺灣高雄市井生活的寫照，也是他年少時期的生命歷程，而在溫情與美食的背後，凌性傑希望在並非一帆風順的成長路上，帶給自己以及讀者們溫柔的慰藉。

本文作者：李瑰嫻